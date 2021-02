Campedelli avverte la Juventus | «Attenzione a un calciatore del Porto»

(Di martedì 16 febbraio 2021) Igor, ex presidente del Cesena e ora procuratore ingallo, ha parlato così delin vista della Juve L’ex presidente del Cesena ed ora procuratore ingallo, Igor, ha parlato così a Tuttosport di. Le sue dichiarazioni. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 «Il top player è Sergio Conceinçao: un grandissimo allenatore. L’ex ala di Lazio, Parma e Inter è pronto per guidare una big italiana. E’ un tecnico completo e vincente. Naturalmente ilha anche diversi giocatori di valore: da Pepe a Marega, da Corona a Taremi. E soprattutto Sergio Oliveira, un centrocampista che segna come un attaccante: ha già realizzato 14 reti». Leggi su Calcionews24.com

Blasting News Italia

