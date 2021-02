Australian Open 2021: Martina Trevisan sconfitta nei quarti di finale in doppio con Aleksandra Krunic (Di martedì 16 febbraio 2021) Non continua il percorso di Martina Trevisan, ultima italiana rimasta tra tutti i tabelloni degli Australian Open, nel torneo di doppio femminile. La toscana, in coppia con la serba Aleksandra Krunic, è stata eliminata ai quarti di finale dalla coppia serbo-croata formata da Nina Stojanovic e Daria Jurak. La coppia con la toscana al proprio interno era riuscita a conquistare il primo set al tie-break, ma non ha mai realmente avuto alcuna possibilità di spingersi oltre. Il punteggio, infatti, è risultato essere un 6-7(3) 6-3 6-2 maturato in 2 ore e 18 minuti, con tantissimi game lottati. Per Trevisan si tratta del miglior risultato in doppio a livello professionistico in uno Slam, così come si può dire ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) Non continua il percorso di, ultima italiana rimasta tra tutti i tabelloni degli, nel torneo difemminile. La toscana, in coppia con la serba, è stata eliminata aididalla coppia serbo-croata formata da Nina Stojanovic e Daria Jurak. La coppia con la toscana al proprio interno era riuscita a conquistare il primo set al tie-break, ma non ha mai realmente avuto alcuna possibilità di spingersi oltre. Il punteggio, infatti, è risultato essere un 6-7(3) 6-3 6-2 maturato in 2 ore e 18 minuti, con tantissimi game lottati. Persi tratta del miglior risultato ina livello professionistico in uno Slam, così come si può dire ...

