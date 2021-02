Amend | Libertà in America | Will Smith con Pedro Pascal e Mahershala Ali nella docuserie Netflix sul XIV emendamento

(Di martedì 16 febbraio 2021) Un volto popolarissimo per più generazioni come quello diper un tema più attuale che mai: lain(titolo originale del format: The Fight for) ha lo scopo di approfondire il contenuto del XIVdella Costituzione e scoprire ciò che glini sanno in proposito. Disponibile dal 17 febbraio,inaffronta un argomento centrale nel dibattito pubblicono attraverso un focus sulla Costituzione e in particolare sul XIV. Approvato nel 1868, è considerato il riconoscimento giuridico del diritto al giusto processo e all’eguale ...

Ultime Notizie dalla rete : Amend Libertà

Ius in itinere

...tanto inedita quanto approfondita e chiara dell'emendamento su cui si fonda il concetto di... Come meglio ci spiegherà: The Fight for America . Il trailer di: The Fight for America ...Il titolo: The Fight for America fa riferimento al quattordicesimo emendamento della costituzione degli Stati Uniti che, nel 1868, prometteva lae l'uguaglianza di tutti i cittadini. La ...