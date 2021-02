A 4 puntate dalla finale del GF VIP 5 tutto il peggio dei concorrenti di questa edizione (Di martedì 16 febbraio 2021) Cinque mesi di Grande Fratello VIP 5 quasi da non crederci. Eravamo partiti alla grande, con un cast che, almeno sulla carta, prometteva scintille. E infatti, a parte gli ascolti non convincenti dell’autunno ( non che poi sia andata meglio), in casa di dinamiche ce ne erano, mal sfruttate purtroppo. Dayane Mello ad esempio si è da subito rivelata la concorrente da battere di questa edizione del GF VIP 5 a dispetto di chi credeva che questo fosse per lei l’ennesimo reality con la valigia da fare alla terza puntata. E invece la brasiliana è arrivata alla finale, 5 mesi dopo, con un dramma vissuto in casa e con una fandom di milioni di persone. Quasi certamente sarà lei a vincere questa edizione del Grande Fratello VIP ma, come tutti gli altri, di scivoloni nella casa ne ha regalati e anche tanti, troppo. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 16 febbraio 2021) Cinque mesi di Grande Fratello VIP 5 quasi da non crederci. Eravamo partiti alla grande, con un cast che, almeno sulla carta, prometteva scintille. E infatti, a parte gli ascolti non convincenti dell’autunno ( non che poi sia andata meglio), in casa di dinamiche ce ne erano, mal sfruttate purtroppo. Dayane Mello ad esempio si è da subito rivelata la concorrente da battere didel GF VIP 5 a dispetto di chi credeva che questo fosse per lei l’ennesimo reality con la valigia da fare alla terza puntata. E invece la brasiliana è arrivata alla, 5 mesi dopo, con un dramma vissuto in casa e con una fandom di milioni di persone. Quasi certamente sarà lei a vinceredel Grande Fratello VIP ma, come tutti gli altri, di scivoloni nella casa ne ha regalati e anche tanti, troppo. ...

peakyloushelby : RT @sabiwabi_: Ancora non mi capacito di come SDG sia entrata litigando con metà casa e urlando di uccidere Stefania, facendo uscite omofob… - sabiwabi_ : Ancora non mi capacito di come SDG sia entrata litigando con metà casa e urlando di uccidere Stefania, facendo usci… - RutaAllTheWay : RT @gieffepparo: @RutaAllTheWay @MteresaRuta Che dire? Sono passati diversi giorni dalla tua uscita, ma io sento anche un vuoto enorme. Non… - gieffepparo : @RutaAllTheWay @MteresaRuta Che dire? Sono passati diversi giorni dalla tua uscita, ma io sento anche un vuoto enor… - yummygiammy : ogni episodio una polemica diversa, ovviamente iniziamo da quelle che hanno definito il Twitter. dalla stagione 4 p… -