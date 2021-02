Un killer di mafia, un tassista zingaro, un senzatetto. L’incredibile vita degli avversari di Muhammad Ali (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lì fuori c’è ancora un po’ gente, anche molto strana, che può raccontare ai suoi nipoti che una volta ha resistito sei round contro Muhammad Ali. Un assassino, un senzatetto, un tassista… Michael Brennan, pluripremiato fotografo inglese, ha dedicato un libro (“They Must Fall”, pubblicato da “ACC Art Books”) agli avversari del grande Ali, nel quale riscopre e racconta la vita dei pugili che hanno preso una luce di riflesso, e non sempre l’hanno potuta o saputa sfruttare. Brennan ne parla in un’intervista allo Spiegel: “Incontrai George Foreman negli anni Settanta, aveva appena iniziato a predicare dopo la sua sconfitta con Ali. Tornando a casa mi sono chiesto cosa stessero facendo gli altri avversari. Il giorno successivo, incontrai per caso a New York, al Radio City Music Hall, un ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lì fuori c’è ancora un po’ gente, anche molto strana, che può raccontare ai suoi nipoti che una volta ha resistito sei round controAli. Un assassino, un, un… Michael Brennan, pluripremiato fotografo inglese, ha dedicato un libro (“They Must Fall”, pubblicato da “ACC Art Books”) aglidel grande Ali, nel quale riscopre e racconta ladei pugili che hanno preso una luce di riflesso, e non sempre l’hanno potuta o saputa sfruttare. Brennan ne parla in un’intervista allo Spiegel: “Incontrai George Foreman negli anni Settanta, aveva appena iniziato a predicare dopo la sua sconfitta con Ali. Tornando a casa mi sono chiesto cosa stessero facendo gli altri. Il giorno successivo, incontrai per caso a New York, al Radio City Music Hall, un ...

