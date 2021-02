Traffico Roma del 15-02-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovate l’ascolto code sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra le uscite di Ardeatina e Tuscolana forti rallentamenti sono poi segnalati su Viale Scalo San Lorenzo in direzione della tangenziale est ed è chiusa per lavori via Castel di Leva all’altezza di via di Torre Sant’Anastasia ed anche all’altezza di via della Cecchignola ilche viaggia in direzione del centro e deviato su via di Torre Sant’Anastasia verso la Laurentina sempre asud e disagi anche su via Ardeatina per altri lavori nei pressi di via Casali delle cornacchie ci sono fuori a partire dal Divino Amore verso il centro e invece da via di Tor Pagnotta in direzione del raccordo anulare code poi per lavori sul viadotto della Magliana dall’uscita Magliana Vecchia a via del Cappellaccio verso l’Eur per i dettagli di ...