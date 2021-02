Tlc: Rete unica, Vestager smentisce il via libera di Bruxelles (Di lunedì 15 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – In merito all’integrazione fra Tim e Open Fiber per la creazione della Rete unica di telecomunicazioni a livello nazionale, la commissaria europea per l’agenda digitale Margrethe Vestager, rispondendo a una specifica domanda di Key4biz, ha precisato che non c’è stato alcun via libera da parte della Commissione Ue non essendone noti i contorni. Vestager ha quindi precisato che l’operazione dovrà essere valutata sotto due punti di vista. Il primo è quello concorrenziale, per il quale la Commissione sta seguendo attentamente gli sviluppi della vicenda Tim-Open Fiber. Il secondo è quello regolamentare, a proposito del quale, la commissaria ha ricordato che il nuovo Codice Europeo, che avrebbe dovuto essere recepito a livello nazionale entro lo scorso 21 dicembre, ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – In merito all’integrazione fra Tim e Open Fiber per la creazione delladi telecomzioni a livello nazionale, la commissaria europea per l’agenda digitale Margrethe, rispondendo a una specifica domanda di Key4biz, ha precisato che non c’è stato alcun viada parte della Commissione Ue non essendone noti i contorni.ha quindi precisato che l’operazione dovrà essere valutata sotto due punti di vista. Il primo è quello concorrenziale, per il quale la Commissione sta seguendo attentamente gli sviluppi della vicenda Tim-Open Fiber. Il secondo è quello regolamentare, a proposito del quale, la commissaria ha ricordato che il nuovo Codice Europeo, che avrebbe dovuto essere recepito a livello nazionale entro lo scorso 21 dicembre, ha ...

