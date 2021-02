Mondiali Cortina 2021 | combinata maschile Le pagelle e i voti | Tonetti delude | cuore Franzoni

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Tutto secondo le attese nellaaidi. A spuntarla tra Pinturault e Schwarz, i due favoriti della vigilia, è proprio quest’ultimo, che vince davanti al francese per soli 4 centesimi. Il terzo incomodo, Meillard, commette un errore quando aveva 19 centesimi di vantaggio, ma riesce comunque a rimediare aggiudicandosi la medaglia di bronzo. Un po’ spenta invece la prestazione di, mentre soffre lo slalom Innerhofer. Di seguito le: RICCARDO5.5: certo, la medaglia non era cosa sua, ma il distacco finale di +3.53 è davvero molto ampio. Alla fine chiude settimo. CRISTOF INNERHOFER 5: arriva molto lontano nel Super G della mattina, e le cose non potevano certo migliorare nello slalom ...

Marco Schwarz ha vinto la medaglia d'oro nella combinata maschile ai Mondiali di Cortina. L'austriaco ha preceduto di 4 centesimi il francese Pinturault, che aveva realizzato il secondo miglior tempo alle spalle di James Crawford. Schwarz, che partiva invece con 40 centesimi di ritardo. Niente da fare per gli azzurri ai Mondiali di sci di Cortina 2021. Dopo le donne, deludono in combinata anche gli uomini, anche se le chance di podio erano davvero poche. Il migliore è stato Riccardo Tonetti, che dopo il decimo tempo in Super G. "Ed a noi fa piacere - ha ripreso Alessandro Benetton, presidente di Fondazione Cortina 2021 - che i mondiali rappresentino un'occasione di rilancio ed offrano l'immagine di un Paese che sa fare". Federica Brignone non nasconde la delusione per l'uscita in slalom che ha compromesso la prova in combinata ai mondiali di sci di Cortina, dopo la manche di Super G.