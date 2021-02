Modena-Matelica, le ultime su formazioni e dove vederla (Di lunedì 15 febbraio 2021) Modena-Matelica è il posticipo della 24a giornata di Serie C, Girone B. La partita inizierà alle 21.00 allo storico “Alberto Braglia” di Modena. Gara da dentro o fuori, con entrambe le squadre che necessitano di punti playoff. Spettacolo assicurato. Il momento del Modena Periodo grigio per un Modena in caduta libera che nel 2021 sta sprecando quanto di buono fatto nel 2020. Dopo essere arrivati in cima, i gialloblu hanno iniziato una parabola discendente che li ha portati al 4o posto. L’ultima vittoria risale al 24 gennaio, in mezzo, due pareggi ed una sconfitta. Periodo nerissimo soprattutto per le sortite offensive, con un attacco che latita. Solo 7 squadre hanno segnato meno del Modena, con i gialloblu che sono il peggior attacco tra le squadre con un posto ai playoff. Per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021)è il posticipo della 24a giornata di Serie C, Girone B. La partita inizierà alle 21.00 allo storico “Alberto Braglia” di. Gara da dentro o fuori, con entrambe le squadre che necessitano di punti playoff. Spettacolo assicurato. Il momento delPeriodo grigio per unin caduta libera che nel 2021 sta sprecando quanto di buono fatto nel 2020. Dopo essere arrivati in cima, i gialloblu hanno iniziato una parabola discendente che li ha portati al 4o posto. L’ultima vittoria risale al 24 gennaio, in mezzo, due pareggi ed una sconfitta. Periodo nerissimo soprattutto per le sortite offensive, con un attacco che latita. Solo 7 squadre hanno segnato meno del, con i gialloblu che sono il peggior attacco tra le squadre con un posto ai playoff. Per ...

diegorispoli : ?? #tuttocampo #news Serie C girone B. Modena, i convocati per la sfida al Matelica #ultimora #today… - GazzettinoL : Serie C Gir B Cesena-Gubbio Rinviata Imolese-Fano rinviata 0-1 Vis Pesaro-Virtus Verona Fermana-Perugia… - Calciodiretta24 : Modena – Matelica: diretta live, risultato in tempo reale - Fantacalciok : Modena – Matelica: diretta live, risultato in tempo reale - _Tiempo_Extra_ : #Futbol ?? #SerieC ???? - Grupo B - Fecha 23 Padova 1-0 Fermana Gubbio 1-2 Sudtirol Ravenna 0-0 Modena Triestina 4-1… -