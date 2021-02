Marianna | «La mia nuova vita con uno stimolatore midollare contro il dolore cronico»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 15 febbraio 2021) «Mi chiamo Marianna, ho 36 anni e vivo a Magenta, nella provincia Ovest di Milano. Scrivo questa lettera perché vorrei far conoscere a tutti la mia esperienza di malattia e al tempo stesso di parziale rinascita. La mia storia ha avuto inizio nel 2019, quando iniziai ad avere dolori sempre più frequenti alla schiena e a una gamba. Pensavo fosse perché, lavorando in un ristorante, stavo tante ore in piedi e nonostante mi recassi puntualmente al Pronto Soccorso in cerca di aiuto, venivo di volta in volta rimandata a casa con punture, cortisone, in ultima analisi persino della morfina, per ovviare ai dolori. Il giorno in cui stetti talmente male da svenire per il dolore fui ricoverata in ospedale e qui, attraverso una risonanza magnetica, si scoprì che avevo un tumore: lo schwannoma, detto anche neurinoma, un tumore benigno originato dalle cellule di Schwann dei nervi cranici e spinali. A livello spinale, il neurinoma cresce all’interno della dura madre ed è uno dei tumori extra-midollari più frequenti. Fui sottoposta a un’operazione durata 7 ore, dopo la quale mi dissero che non era certo se avrei ripreso l’uso delle gambe. La destra, infatti, era praticamente «morta». Fui trasferita al Centro riabilitativo Gaetano Pini, dove rimasi in carrozzina per tre mesi. Tuttavia, la gamba destra ne aveva risentito al punto tale da procurarmi ancora bruciori e dolori anche soltanto con lo sfioramento. Sono uscita dall’ospedale nel giugno del 2019 deambulando con una stampella, pensando di migliorare e di riuscire a toglierla definitivamente, ma purtroppo ancora oggi non posso farne a meno.