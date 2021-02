La variante inglese è più contagiosa e più letale Viola | ' Mascherine Ffp2 al chiuso e misure più restrittive'

RobertoBurioni : In Israele il vaccino a mRNA sta funzionando sul campo in maniera eccellente. Sbrighiamoci o finiremo nei guai con… - emenietti : con quasi il 18 per cento di prevalenza della 'variante inglese' litighiamo sugli impianti sciistici, ok ?? - fattoquotidiano : 'LA VARIANTE INGLESE UCCIDE DI PIÙ' La task force internazionale ha elaborato un preoccupante documento che oggi ve… - alinatede : RT @Miti_Vigliero: 'Impennata di contagi a Pescara: 65% dovuto a variante inglese 'La variante è ora dominante', afferma il direttore Libor… - tax_tweet : Covid, l'Iss: 'Alzare subito nuove difese contro la variante inglese'. Ma sul lockdown totale gli esperti si divido… -

A Pescara è stato registrato un picco di contagi e la provincia, insieme a quella di Chieti, da domenica è passata in zona rossa. Preoccupa l'area metropolitana, dove dilaga la, a cui è riconducibile il 65% dei nuovi casi, percentuale in forte aumento rispetto alla settimana precedente. 'Laè ora dominante - dicono al laboratorio di Genetica ......meno efficaci contro le varianti' il rischio nell'Ue passa a da alto a 'alto - molto alto per la popolazione generale e molto alto per gli individui vulnerabili' LaSecondo i dati ...L'Iss raccomanda di alzare le restrizioni in tutto il Paese per frenare la diffusione della variante inglese mentre l'Europa cerca di accelerare sulle procedure di autorizzazione proprio per i vaccini ...Coronavirus, almeno un familiare accanto ai ricoverati in ospedale. La mozione approvata dal Comitato Nazionale per la Bioetica e chi è coinvolto ...