Inter, Bonolis sulla Juventus: “Non devono fare la morale agli altri” (Di martedì 16 febbraio 2021) “Quello che criticavano agli altri, di perdere particolarmente il senno quando non riuscivano a vincere, poi capita anche a lei. Mi ricordo le dichiarazioni di alcuni giocatori e dirigenti juventini. Ecco la natura umana è uguale per tutti indipendentemente dalla casacca che indossi”. Queste le dichiarazioni di Paolo Bonolis, conduttore tv e noto tifoso dell’Inter all’indomani della vittoria contro la Lazio, che ha parlato ai microfoni di Radio Radio soffermandosi anche sulla Juventus. “Alla fine della fiera quando perdi, vista la passionalità che questo sport investe per chi è in campo e per chi è in tribuna, è facile perdere quella calma che ti contraddistingue quando sei sicuro di quello che stai ottenendo. Può girargli il cu… anche a loro quando le cose non vanno bene ed è ... Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) “Quello che criticavano, di perdere particolarmente il senno quando non riuscivano a vincere, poi capita anche a lei. Mi ricordo le dichiarazioni di alcuni giocatori e dirigenti juventini. Ecco la natura umana è uguale per tutti indipendentemente dalla casacca che indossi”. Queste le dichiarazioni di Paolo, conduttore tv e noto tifoso dell’all’indomani della vittoria contro la Lazio, che ha parlato ai microfoni di Radio Radio soffermandosi anche. “Alla fine della fiera quando perdi, vista la passionalità che questo sport investe per chi è in campo e per chi è in tribuna, è facile perdere quella calma che ti contraddistingue quando sei sicuro di quello che stai ottenendo. Può girargli il cu… anche a loro quando le cose non vanno bene ed è ...

