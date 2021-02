I partiti sono già insofferenti e chiedono un confronto

(Di lunedì 15 febbraio 2021) “Non vorrei che fossimo passati dal metodo 'conferenze stampa di notte' al 'silenzio più totale'”, dice un esponente di Iv; “ieri c'è stata la prima buccia di banana, speriamo non ce ne siano altre”, osserva un ‘big' dell'ala governista del Movimento 5 Stelle; “non è che può fare tutto da solo”, dice sottovoce un dirigente dem. “Cambi passo, basta con le politiche di Conte”, è il refrain di tutto il centrodestra, con la Lega che ha messo nel mirino Lamorgese ma soprattutto Speranza e gli esperti del Cts. Draghi mercoledì e giovedì avrà una maggioranza senza precedenti, la convinzione è che andrà incontro ad una luna di miele, nel solco della risposta dei mercati e soprattutto della soddisfazione di tutti i leader europei e non che hanno esultato dopo la nascita del governo presieduto dall'ex numero uno della Bce. Tuttavia a due giorni dall'illustrazione del suo programma alle Camere ...

lorepregliasco : Funzionerà comunicare poco o nulla se nel governo ci sono partiti che comunicano eccome (magari uno contro l'altro)? - NicolaPorro : Nella partita aperta dal governo Draghi perdono un po' tutti e, quindi, forse nessuno. Ma due partiti, anzi, due ti… - Linkiesta : Nell'elenco dei ministri i politici sono tanti, ma i nomi più pesanti saranno #Cingolani e #Franco, #Colao e…

Berna, 16.02.2021 - Il 1° marzo 2021, per decisione del 12.02.2021 del Comitato misto dell'Accordo di libero scambio Svizzera-UE del 1972, verranno aggiornati i prezzi di riferimento definiti nel prot ...