Highlights e gol Modena-Matelica 4-1 | Serie C 2020 2021 VIDEO

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Verona-Parma 2-1: video, gol e highlights della partita di Serie A - SkyTG24 : Verona-Parma 2-1: video, gol e highlights della partita di Serie A - Dejansan : @ncorrasco Nonostante il possesso palla della Lazio, se ti vai a rivedere gli highlights della partita, ci sono sta… - infoitsport : VIDEO – Crotone-Sassuolo 1-2, Serie A: gol e highlights della partita - Pall_Gonfiato : #Inter, vittoria e sorpasso in classifica al #Milan: #gol e #highlights -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

È sempre nono posto per la squadra di Juric, e strada sempre più in salita per il Parma che, con il match di Verona, ha subito almeno duein sedici partite nella A attuale: nessuna squadra dei ...Il peggiore Bouna SARR - Fuori posizione nei duedell Arminia del primo tempo: pessima prova Mondiale per club al Bayern: guarda gliFIFA Club World Cup Pavard affonda il Tigres, ...Gli highlights e i gol di Modena-Matelica 4-1,, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie C 2020/2021 (VIDEO) ...Si chiude con la vittoria del Verona sul Parma ( 2-1 ), la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Un posticipo che ha visto la ...