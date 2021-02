Crisanti: «Un altro lockdown non basta. Occorre monitorare le varianti e fare tamponi» (Di lunedì 15 febbraio 2021) «Un nuovo lockdown non basta». Il professor Andrea Crisanti, vox clamans nel deserto del Covid, non sa più come ripetere quello che bisognerebbe fare. Oltre a chiudere, Occorrerebbe testare, monitorare e prevenire. L'ordinario di microbiologia all'Università di Padova ribadisce questi concetti incessantemente, ma continua a essere inascoltato. E pensare che un anno fa, grazie alle sue intuizioni, aveva salvato il Veneto dal coronavirus. Ecco perché vale la pensa di sentire cos'ha da dire. Professor Crisanti, negli Stati Uniti sono appena state individuate sette nuove varianti. Che cosa sta succedendo? «Sta succedendo quello che è sempre successo. Ma si ricorda tutte le stupidaggini che venivano dette ad aprile e a maggio? "Il virus è diventato più ... Leggi su panorama (Di lunedì 15 febbraio 2021) «Un nuovonon». Il professor Andrea, vox clamans nel deserto del Covid, non sa più come ripetere quello che bisognerebbe. Oltre a chiudere,rebbe testare,e prevenire. L'ordinario di microbiologia all'Università di Padova ribadisce questi concetti incessantemente, ma continua a essere inascoltato. E pensare che un anno fa, grazie alle sue intuizioni, aveva salvato il Veneto dal coronavirus. Ecco perché vale la pensa di sentire cos'ha da dire. Professor, negli Stati Uniti sono appena state individuate sette nuove. Che cosa sta succedendo? «Sta succedendo quello che è sempre successo. Ma si ricorda tutte le stupidaggini che venivano dette ad aprile e a maggio? "Il virus è diventato più ...

