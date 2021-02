Covid, 15 mila persone controllate a Napoli nel week end: centinaia di sanzioni, tre locali chiusi e un arresto (Di lunedì 15 febbraio 2021) Durante il fine settimana appena trascorso sono stati svolti, nell’area metropolitana di Napoli, controlli delle forze dell’ordine e delle polizie locali per il contenimento dell’emergenza epidemiologica durante i quali sono state controllate 15.516 persone, di cui 250 sanzionate, 1.104 esercizi commerciali di cui 58 sanzionati, mentre per tre è stata disposta la chiusura. Sono state impiegate 3.556 unità di personale. Questi i dati diffusi dalla prefettura di Napoli. In particolare, nell’area dei Decumani, sono state identificate 234 persone e sanzionate 12 per inottemperanza alle misure anti Covid-19. Un soggetto è stato sorpreso fuori dalla propria regione di residenza senza giustificato motivo e arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Sono stati ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 febbraio 2021) Durante il fine settimana appena trascorso sono stati svolti, nell’area metropolitana di, controlli delle forze dell’ordine e delle polizieper il contenimento dell’emergenza epidemiologica durante i quali sono state15.516, di cui 250 sanzionate, 1.104 esercizi commerciali di cui 58 sanzionati, mentre per tre è stata disposta la chiusura. Sono state impiegate 3.556 unità di personale. Questi i dati diffusi dalla prefettura di. In particolare, nell’area dei Decumani, sono state identificate 234e sanzionate 12 per inottemperanza alle misure anti-19. Un soggetto è stato sorpreso fuori dalla propria regione di residenza senza giustificato motivo e arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Sono stati ...

chetempochefa : 'La stima dei vaccinati contro il covid in Africa è 25... non 25 mila. In un Paese come il Sudafrica, con 58 milion… - Confcommercio : #consultazioni Il presidente Sangalli ha incontrato il premier incaricato Mario #Draghi: 'Abbiamo chiesto ristori t… - gisellabrt : RT @chetempochefa: 'La stima dei vaccinati contro il covid in Africa è 25... non 25 mila. In un Paese come il Sudafrica, con 58 milioni di… - JustPaolaC : RT @chetempochefa: 'La stima dei vaccinati contro il covid in Africa è 25... non 25 mila. In un Paese come il Sudafrica, con 58 milioni di… - volalibera1 : RT @il_piccolo: E' cominciata oggi la somministrazione del vaccio Covid agli over 80 dopo la valanga di prenotazioni che hanno superato quo… -