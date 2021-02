Come atterrare sulla Luna con precisione, spiegato da un cartoon (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si chiama Splice, acronimo di Safe and Precise Landing-Integrated Capabilities Evolution, ed è un concentrato di tecnologie che permetteranno agli alLunaggi, o agli atterraggi su altri pianeti o altri oggetti celesti, di avvenire nel modo più mirato possibile. Come ci spiegano dalla Nasa, a differenza che sulla Terra nello spazio il gps non funziona, e gli scienziati hanno dovuto inventarsi nuovi sistemi. Splice funziona mettendo insieme i dati raccolti da appositi sensori e una serie di algoritmi sviluppati ad hoc, che consentono di raggiungere siti di interesse anche molto difficoltosi da individuare (Come i crateri ombreggiati, o con terreni fortemente dissestati), siti che per motivi tecnici risultavano irraggiungibili – per esempio – nel corso delle missioni Apollo. Ecco in questa animazione, diffusa dalla Nasa, i ... Leggi su wired (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si chiama Splice, acronimo di Safe and Precise Landing-Integrated Capabilities Evolution, ed è un concentrato di tecnologie che permetteranno agli alggi, o agli atterraggi su altri pianeti o altri oggetti celesti, di avvenire nel modo più mirato possibile.ci spiegano dalla Nasa, a differenza cheTerra nello spazio il gps non funziona, e gli scienziati hanno dovuto inventarsi nuovi sistemi. Splice funziona mettendo insieme i dati raccolti da appositi sensori e una serie di algoritmi sviluppati ad hoc, che consentono di raggiungere siti di interesse anche molto difficoltosi da individuare (i crateri ombreggiati, o con terreni fortemente dissestati), siti che per motivi tecnici risultavano irraggiungibili – per esempio – nel corso delle missioni Apollo. Ecco in questa animazione, diffusa dalla Nasa, i ...

