Brunetta e l'intervista (di giugno) sullo smart working e il rientro in ufficio dei dipendenti pubblici

ciropellegrino : Quindi ho capito bene? L'intervista a #Brunetta sullo #smartworking che il Corriere cita oggi è stata rilasciata a… - fabiochiusi : Mi devo scusare, l'intervista a Brunetta mi pare di capire risalga al giugno 2020 ( - parens12 : @chetempochefa @clavolt Bel lavoro con l'intervista di brunetta...proprio un bel lavoro...brava - abertolucci6 : RT @davide_digiorgi: L’intervista di #Brunetta che state condividendo sullo #smartworking è vecchia. È di un anno fa. Se la cercate sul Co… - Davide : E dunque l’intervista a Brunetta vendicatore degli statali in telelavoro su cui avete strepitato tutto il giorno no… -

Ultime Notizie dalla rete : Brunetta intervista

Con il ritorno dell'esponente di Forza Italia a Palazzo Vidoni, Corriere e altre testate hanno rilanciato un suo intervento di qualche mese fa nel quale diceva: 'Basta, si torni tutti a ...Queste le parole di Renato(Forza Italia) in un'a Tgcom24 del X Y scorso. Oggiè neoministro per la Pubblica amministrazione. I dipendenti pubblici ad oggi possono ...Intervista Brunetta su smart working Pa di giugno scorso. Il ministro non ha rilasciato dichiarazione dal giuramento del governo Draghi.ROMA. Non dura quarantotto ore l'appello ai ministri a parlare solo con i fatti. Nelle ore in cui Mario Draghi prepara il discorso sulla fiducia che pronuncerà mercoledì 17 febbraio in Parlamento, la ...