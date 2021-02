Un intervento di 23 ore per ricostruire faccia e mani. Così Joe ha avuto la sua seconda chance (Di domenica 14 febbraio 2021) “Io e i miei genitori siamo profondamente grati alla famiglia del donatore per questa seconda possibilità e speriamo che possano trovare conforto nel sapere che una parte del loro caro continui a vivere con me”. Queste sono le parole di Joe DiMeo, il primo paziente al mondo ad essere stato sottoposto al trapianto simultaneo di faccia e mani. L’annuncio è stato dato durante la conferenza stampa al Langone Medical Center della New York University. Un’altra frontiera della medicina è Così superata, ed una delle procedure certamente più complesse nell’ambito della chirurgia dei trapianti è portata a compimento. Già due volte in passato altri chirurghi avevano tentato di eseguire questo tipo di intervento nei loro pazienti, nel 2009 a Parigi e nel 2011 a Boston, ma l’insorgenza di complicanze ne aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) “Io e i miei genitori siamo profondamente grati alla famiglia del donatore per questapossibilità e speriamo che possano trovare conforto nel sapere che una parte del loro caro continui a vivere con me”. Queste sono le parole di Joe DiMeo, il primo paziente al mondo ad essere stato sottoposto al trapianto simultaneo di. L’annuncio è stato dato durante la conferenza stampa al Langone Medical Center della New York University. Un’altra frontiera della medicina èsuperata, ed una delle procedure certamente più complesse nell’ambito della chirurgia dei trapianti è portata a compimento. Già due volte in passato altri chirurghi avevano tentato di eseguire questo tipo dinei loro pazienti, nel 2009 a Parigi e nel 2011 a Boston, ma l’insorgenza di complicanze ne aveva ...

ilfattoblog : Un intervento di 23 ore per ricostruire faccia e mani. Così Joe ha avuto la sua seconda chance - clikservernet : Un intervento di 23 ore per ricostruire faccia e mani. Così Joe ha avuto la sua seconda chance - Noovyis : (Un intervento di 23 ore per ricostruire faccia e mani. Così Joe ha avuto la sua seconda chance) Playhitmusic - - AntonelloSanti1 : Solo se il chirurgo è solo. Quando lavora una equipe perchè l'intervento è lungo c'è alternanza. Ho copia del verba… - il_piccolo : Vigili del fuoco in azione tre ore con i sommozzatori e sei mezzi tra cui l’autogru. Le strutture al servizio del c… -