Stop a sci, gestori impianti: 'Stagione ormai saltata, presi in giro' (Di domenica 14 febbraio 2021) 'I ristori siano immediati, altrimenti il comparto va in fallimento'. Lo afferma l'Associazione nazionale esercenti funinviari dopo il nuovo Stop allo sci imposto dal ministro della Salute, Roberto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 14 febbraio 2021) 'I ristori siano immediati, altrimenti il comparto va in fallimento'. Lo afferma l'Associazione nazionale esercenti funinviari dopo il nuovoallo sci imposto dal ministro della Salute, Roberto ...

Agenzia_Ansa : Lo sci non riparte, nuovo stop agli impianti fino al 5 marzo. Speranza firma il provvedimento #ANSA - sole24ore : Speranza ordina in extremis lo stop dello sci fino al 5 marzo. Lega: ora più ristori, non bastano 4,5 miliardi… - repubblica : ?? Il ministro Speranza firma stop allo sci fino al 5 marzo - EffettoFrank : RT @noitre32: IN CHE MANI SIAMO 'Stop allo sci'. È di Speranza il primo disastro del governo Draghi: a poche ore dalla riapertura, quanti m… - Silvergio2377 : RT @AndreON57802640: Covid: Sci, stop fino al 5 marzo. Speranza firma il provvedimento - Cronaca - ANSA - Speranza sempre più assurdo, hann… -