Stefano De Martino, le parole sul tragico lutto: “Un riferimento”, toccanti parole (Di domenica 14 febbraio 2021) Stefano De Martino parla a cuore aperto del tragico lutto che ha subito lo scorso 5 febbraio: “Per me è stata un riferimento, un modello femminile”, toccanti parole Stefano De Martino sul lutto famigliare (screenshot da Instagram)Ieri sera in seconda serata su Rai 1, il conduttore napoletano Stefano De Martino è stato ospite di “Ciao Maschio”, il programma televisivo condotto da Nunzia De Girolamo. Lì ha aperto il suo cuore, parlando per la prima volta in pubblico della perdita che ha subito proprio pochi giorni fa, il 5 febbraio. A venire a mancare è stata la nonna Elena, al quale Stefano era molto legato: la signora Elena ha perso ... Leggi su altranotizia (Di domenica 14 febbraio 2021)Deparla a cuore aperto delche ha subito lo scorso 5 febbraio: “Per me è stata un, un modello femminile”,Desulfamigliare (screenshot da Instagram)Ieri sera in seconda serata su Rai 1, il conduttore napoletanoDeè stato ospite di “Ciao Maschio”, il programma televisivo condotto da Nunzia De Girolamo. Lì ha aperto il suo cuore, parlando per la prima volta in pubblico della perdita che ha subito proprio pochi giorni fa, il 5 febbraio. A venire a mancare è stata la nonna Elena, al qualeera molto legato: la signora Elena ha perso ...

