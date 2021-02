Serie A: colpo della Sampdoria, il Sassuolo torna a vincere (Di domenica 14 febbraio 2021) Il pomeriggio della ventiduesima giornata di Serie A termina con il ritorno alla vittoria del Sassuolo. La Sampdoria ringrazia Quagliarella e continua a stupire Termina il pomeriggio di Serie A, vincono Atalanta e Sassuolo come da pronostico. La Sampdoria supera la Fiorentina, che per l’ennesima volta non riesce a fare il salto di qualità. Cagliari-Atalanta 0-1 Marcatore: Muriel Sospiro di sollievo nel finale per l’Atalanta che torna alla vittoria in Serie A, dopo gli ultimi due pareggi. Decisivo ancora una volta Muriel, che da subentrato regala i tre punti a Gasperini. Una storia già vista, che si ripete in loop. La gara ha navigato sul mare dell’equilibrio, con poche occasioni da una parte e dall’altra. Al 94 il ... Leggi su zon (Di domenica 14 febbraio 2021) Il pomeriggioventiduesima giornata diA termina con il ritorno alla vittoria del. Laringrazia Quagliarella e continua a stupire Termina il pomeriggio diA, vincono Atalanta ecome da pronostico. Lasupera la Fiorentina, che per l’ennesima volta non riesce a fare il salto di qualità. Cagliari-Atalanta 0-1 Marcatore: Muriel Sospiro di sollievo nel finale per l’Atalanta chealla vittoria inA, dopo gli ultimi due pareggi. Decisivo ancora una volta Muriel, che da subentrato regala i tre punti a Gasperini. Una storia già vista, che si ripete in loop. La gara ha navigato sul mare dell’equilibrio, con poche occasioni da una parte e dall’altra. Al 94 il ...

