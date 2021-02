(Di domenica 14 febbraio 2021) “La rivoluzione sessuale sta percorrendo dei sentieri inediti, inaspettati. Non si va verso la perdita di regole ma verso la nascita di regole diverse”. Gianpiero Dalla Zuanna è un accademico e politico italiano. Professore ordinario di Demografia presso il Dipartimento di scienze statistiche dell’Università degli Studi di Padova, altra i millennial ha dedicato un libro (“Piacere e”, edito Il Mulino) scritto a quattro mani con Daniele Vignoli. Il volume esplora i cambiamenti nel rapporto con la sessualità avvenuto negli anni: se la progressiva sessualizzazione della vita sentimentale adolescenziale è un dato di fatto, è altrettanto vero che procede di pari passo con la diffusione e l’accentuazione delladi: “I tradimenti ci sono, ma vengono percepiti come tali e riprovati dalla grande ...

vladiluxuria : La ministra #Cartabia ha affermato più volte di essere contraria al matrimonio tra persone dello stesso sesso: è so… - scrivere_stanca : @robsalnitro Eh, no, mi spiace. Sono le ferree regole divine. Di consolatorio per lei può esserci solo il fatto che… - ArmandaGelsomin : RT @_Raccontastorie: Perché il sesso è la lingua più bella del mondo, se a parlare è l'amore. - LadyD56671901 : RT @_Raccontastorie: Perché il sesso è la lingua più bella del mondo, se a parlare è l'amore. - giuliog : RT @HuffPostItalia: Più sesso, più coppia, più fedeltà: la rivincita dell’amore romantico tra i millennials -

Ultime Notizie dalla rete : Più sesso

autoblog.it

È un po' come una famiglia che si diverte insieme, quindi il gioco sembranaturale e spontaneo. ... Paranoia, controllo, corporeità esono al centro della tua poetica, dietro la tua musica c'è ......il lieto annuncio attraverso la sua pagina Instagram in merito a una novità che renderà ancora... La Pattarino ha anche rivelato da subito ildel bebè: si tratterà di una femminuccia. Per la ...