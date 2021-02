Lutto in Argentina, è morto l’ex presidente Carlos Menem (Di domenica 14 febbraio 2021) Carlos Menem è morto all’età di 90 anni. l’ex presidente ha guidato l’Argentina dal 1989 al 1999. BUENOS AIRES (Argentina) – Lutto in Argentina. E’ morto all’età di 90 anni Carlos Menem, presidente dal 1989 al 1990. La notizia, riportata dall’Ansa, è stata data dalla famiglia. Il politico era ricoverato da tempo in una clinica per una infezione urinaria. Chi era Carlos Menem Una lunga carriera nel mondo della politica per Carlos Menem. Nato il 2 luglio 1930 a La Roja, l’ex presidente è stato governatore della sua provincia natale prima di essere eletto alla ... Leggi su newsmondo (Di domenica 14 febbraio 2021)all’età di 90 anni.ha guidato l’dal 1989 al 1999. BUENOS AIRES () –in. E’all’età di 90 annidal 1989 al 1990. La notizia, riportata dall’Ansa, è stata data dalla famiglia. Il politico era ricoverato da tempo in una clinica per una infezione urinaria. Chi eraUna lunga carriera nel mondo della politica per. Nato il 2 luglio 1930 a La Roja,è stato governatore della sua provincia natale prima di essere eletto alla ...

news_mondo_h24 : Lutto in Argentina, è morto l’ex presidente Carlos Menem - giosarnataro27 : RT @calciomercatoit: ??#Argentina - calcio in lutto ?? il #GodoyCruz piange il 'Morro' Santiago #Garcia ???? - frances18008072 : RT @calciomercatoit: ??#Argentina - lutto in casa #GodoyCruz per la scomparsa del 'Morro' Santiago #Garcia ????L'attaccante aveva solo 30 ann… - SEMPREFMILAN : RT @calciomercatoit: ??#Argentina - lutto in casa #GodoyCruz per la scomparsa del 'Morro' Santiago #Garcia ????L'attaccante aveva solo 30 ann… - calciomercatoit : ??#Argentina - lutto in casa #GodoyCruz per la scomparsa del 'Morro' Santiago #Garcia ????L'attaccante aveva solo 30… -