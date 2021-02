Lucas Leiva: “Partita difficile ma vogliamo continuare a stupire” (Di domenica 14 febbraio 2021) Ai microfoni di Lazio Style Channel, Luca Leiva, centrocampista biancoceleste ha commentato a pochi minuti le sue sensazioni per la gara con l‘Inter. Queste le sue parole: “Non dobbiamo pensare all’anno scorso, siamo in crescita, dobbiamo migliorare ma la squadra è matura. Dopo 6 vittorie di fila c’è tanta voglia di continuare a fare bene. L’Inter è forte, sarà una Partita difficile perché è la favorita per lo scudetto ma li conosciamo bene e speriamo di fare una Partita intensa e concentrata per vincere. Stavolta non potremo andare ai rigori come nel 2019 in Coppa Italia, quando realizzai quello decisivo, però sono sicuro che dal dischetto Immobile si farebbe trovare pronto come sempre”. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 febbraio 2021) Ai microfoni di Lazio Style Channel, Luca, centrocampista biancoceleste ha commentato a pochi minuti le sue sensazioni per la gara con l‘Inter. Queste le sue parole: “Non dobbiamo pensare all’anno scorso, siamo in crescita, dobbiamo migliorare ma la squadra è matura. Dopo 6 vittorie di fila c’è tanta voglia dia fare bene. L’Inter è forte, sarà unaperché è la favorita per lo scudetto ma li conosciamo bene e speriamo di fare unaintensa e concentrata per vincere. Stavolta non potremo andare ai rigori come nel 2019 in Coppa Italia, quando realizzai quello decisivo, però sono sicuro che dal dischetto Immobile si farebbe trovare pronto come sempre”. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

