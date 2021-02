Fonseca: “Veretout? A inizio anno l’ho sfidato, gli ho detto che deve fare più di 10 gol” (Di domenica 14 febbraio 2021) Dopo la vittoria sull’Udinese, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto tre gol entrando bene in partita, abbiamo creato occasioni gestendo bene il match. Era importante non prendere gol”. Villar oggi ha fatto ottimamente le due fasi. Ha fatto quello che gli ha chiesto? “Sì era importante fare una pressione importante su De Paul, un bellissimo giocatore che è importante per l’Udinese. Era importante non dargli spazi e Villar è stato molto bravo”. Borja Mayoral funziona forse meglio di Dzeko nel vostro gioco? “Sono due giocatori diversi, dipende dalla partita, da come ci difendiamo, ma è vero che Mayoral ci dà una profondità importante, non ha fatto gol ma ha lavorato tanto. Nella ripresa secondo me era importante fare Dzeko in un momento in cui eravamo sotto ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 febbraio 2021) Dopo la vittoria sull’Udinese, il tecnico della Roma, Paulo, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto tre gol entrando bene in partita, abbiamo creato occasioni gestendo bene il match. Era importante non prendere gol”. Villar oggi ha fatto ottimamente le due fasi. Ha fatto quello che gli ha chiesto? “Sì era importanteuna pressione importante su De Paul, un bellissimo giocatore che è importante per l’Udinese. Era importante non dargli spazi e Villar è stato molto bravo”. Borja Mayoral funziona forse meglio di Dzeko nel vostro gioco? “Sono due giocatori diversi, dipende dalla partita, da come ci difendiamo, ma è vero che Mayoral ci dà una profondità importante, non ha fatto gol ma ha lavorato tanto. Nella ripresa secondo me era importanteDzeko in un momento in cui eravamo sotto ...

