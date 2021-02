Covid, cambi di colore in alcune Regioni: Liguria arancione 'non festeggia' San Valentino (Di domenica 14 febbraio 2021) Scattano da oggi i cambi di colore in alcune Regioni, con il governo che boccia la richiesta della Liguria di posticiparli di 24 ore per salvare i pranzi di San Valentino. La Regione diventa perciò ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 14 febbraio 2021) Scattano da oggi idiin, con il governo che boccia la richiesta delladi posticiparli di 24 ore per salvare i pranzi di San. La Regione diventa perciò ...

