Contestazione horror a Gubbio | cinque croci con i nomi dei dirigenti FOTO

(Di domenica 14 febbraio 2021) Una macabrasi è verificata a, la squadra si trova in difficoltà in classifica e i tifosi non hanno gradito le ultime prestazioni. Nella notte sono state esposte, sul ponte della variante della SS 218 Pian d’Assino, bencon idel presidente Notari, del direttore generale Pannacci, del team manager Ramacci, del responsabile del settore giovanile Mariotti e dell’addetto stampa Francioni. Il gesto ovviamente non è stato gradito dal club che ha deciso di denunciare il fatto alle forze dell’ordine. La situazione di classifica nel campionato di Serie C non è delle migliori, la squadra occupa il 14esimo posto e rischia seriamente di dover affrontare i playout. Le ultime partite sono state veramente deludenti, l’ultima gioia si è registrata con il successo sul campo ...