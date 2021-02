"Conte non può essere il leader dei riformisti", secondo Renzi (Di domenica 14 febbraio 2021) AGI - "La sinistra di oggi – quella che si riconosce nel neonato fronte Pd, Cinque Stelle, Leu – ha scelto come proprio leader senza il passaggio delle primarie. Ha incoronato Conte non con una consultazione tra i militanti ma definendolo sui media 'il più popolare' trasferendo la legittimazione dai gazebo ai sondaggi", scrive Matteo Renzi in un intervento su 'La Stampa'. "E poco importa se quel leader – Giuseppe Conte – sia stato il leader che ha firmato i decreti Salvini sull'immigrazione, che ha affermato il Sovranismo davanti all'Assemblea Generale dell'Onu, che si è posto in scia di Trump alla Casa Bianca, che si è detto populista davanti ai giovani della scuola di formazione della Lega, che ha equiparato il garantismo al giustizialismo", aggiunge Renzi, ... Leggi su agi (Di domenica 14 febbraio 2021) AGI - "La sinistra di oggi – quella che si riconosce nel neonato fronte Pd, Cinque Stelle, Leu – ha scelto come propriosenza il passaggio delle primarie. Ha incoronatonon con una consultazione tra i militanti ma definendolo sui media 'il più popolare' trasferendo la legittimazione dai gazebo ai sondaggi", scrive Matteoin un intervento su 'La Stampa'. "E poco importa se quel– Giuseppe– sia stato ilche ha firmato i decreti Salvini sull'immigrazione, che ha affermato il Sovranismo davanti all'Assemblea Generale dell'Onu, che si è posto in scia di Trump alla Casa Bianca, che si è detto populista davanti ai giovani della scuola di formazione della Lega, che ha equiparato il garantismo al giustizialismo", aggiunge, ...

welikeduel : 'Renzi è riuscito a far cadere Conte, ma ha riportato al Governo Berlusconi e Salvini. Per una persona che ha guida… - matteosalvinimi : Non ci sono più Conte, Azzolina, Bonafede e Casalino, ma ci sono tre ministri della Lega che da oggi lavoreranno pe… - borghi_claudio : La mia battaglia è stata per un anno contro conte e gualtieri. Non ci sono più. So però che siete delusi perché… - aea_annaemma : Unpopular opinion: non ho capito il perché le persone hanno commentato il post di addio di Conte scrivendo dediche,… - LuigiNarcio : @SkyTG24 Grande Conte, la gente tutta ha percepito che non è il solito burattino della politica -