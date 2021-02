Allarme varianti, Ricciardi: «Chiederò a Speranza un lockdown totale: non una situazione per riaprire gli impianti di sci» (Di domenica 14 febbraio 2021) Per l’ex presidente dell’Istituto superiore di sanità la strategia di convivenza con il Coronavirus non sta funzionando. Da giorni, ormai, Walter Ricciardi, chiede misure più dure per contrastare, oltre all’aumento dei casi, anche il rischio di una maggiore diffusione dato dalle varianti. «È necessario un lockdown totale in tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata», dice il consulente di Roberto Speranza all’Ansa. E proprio al ministero della Salute chiederà in settimana di attuare misure più restrittive a cui aggiungere un potenziamento del «tracciamento» e un rafforzamento «della campagna vaccinale». Contro le varianti i colori per le regioni non bastano più, Pregliasco: «Il sistema va ... Leggi su open.online (Di domenica 14 febbraio 2021) Per l’ex presidente dell’Istituto superiore di sanità la strategia di convivenza con il Coronavirus non sta funzionando. Da giorni, ormai, Walter, chiede misure più dure per contrastare, oltre all’aumento dei casi, anche il rischio di una maggiore diffusione dato dalle. «È necessario unin tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata», dice il consulente di Robertoall’Ansa. E proprio al ministero della Salute chiederà in settimana di attuare misure più restrittive a cui aggiungere un potenziamento del «tracciamento» e un rafforzamento «della campagna vaccinale». Contro lei colori per le regioni non bastano più, Pregliasco: «Il sistema va ...

