Test: chi tra queste donne è quella INCINTA? (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Test di oggi vi chiede di analizzare una immagine e capire chi tra queste donne è quella INCINTA. Attenzione ai dettagli. Il tuo cervello così come il tuo corpo, funziona meglio e risulta essere più in salute nel caso sotto stimolazione ed allenamento. Gli enigmi e gli indovinelli, così come i Test di immagine L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 13 febbraio 2021) Ildi oggi vi chiede di analizzare una immagine e capire chi tra. Attenzione ai dettagli. Il tuo cervello così come il tuo corpo, funziona meglio e risulta essere più in salute nel caso sotto stimolazione ed allenamento. Gli enigmi e gli indovinelli, così come idi immagine L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

_HighWalls_ : test per chi ha le notifiche nessuno ma fatemi sentire un minimo importante per qualcuno ?????? - debrowniess : ma è completamente idiota ma chi mi assicura che mia sorella non sia asintomatica????? diocane avessi la patente sa… - _paper_houses__ : per chi ha passato il test allo IULM, comunicazione media e pubblicità, quale dei due mi consiglia? #Universita… - caterinacorda1 : RT @Eclissi18: La Johns Hopkins University conferma: chi rifiuta la vaccinazione, può essere vaccinato utilizzando un test PCR! Esperti ed… - transnazionale : Covid:doppio test dal 15 per chi entra in Gb, a 210 sterline #spaziotransnazionale informa -