Spezia-Milan, Rebic out per infortunio: trauma al tendine rotuleo (Di sabato 13 febbraio 2021) Ante Rebic non sarà in panchina in occasione del match tra Spezia e Milan, valido per la ventiduesima giornata di Serie A. L’attaccante croato è indisponibile a causa di un trauma al tendine rotuleo avvertito nell’allenamento di ieri dopo una botta. La presenza dell’ex Eintracht è quindi in dubbio anche per il match di Europa League contro la Stella Rossa. Nelle prossime ore l’entità dell’infortunio dovrebbe essere valutata anche con l’ausilio di esami strumentali per definire gli eventuali tempi di recupero. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Antenon sarà in panchina in occasione del match tra, valido per la ventiduesima giornata di Serie A. L’attaccante croato è indisponibile a causa di unalavvertito nell’allenamento di ieri dopo una botta. La presenza dell’ex Eintracht è quindi in dubbio anche per il match di Europa League contro la Stella Rossa. Nelle prossime ore l’entità dell’dovrebbe essere valutata anche con l’ausilio di esami strumentali per definire gli eventuali tempi di recupero. SportFace.

