Rapina in un bar tabacchi | portati via soldi dal registratore | caccia al ladro

(Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –nel primo pomeriggio di oggi nel comune caudino di Montesarchio in via San Rocco, in un barvia qualche centinaia di euro daldi cassa. Protagonista un uomo, con il volto coperto da un cappello e maschera, che, dopo essere entrato nell’esercizio commerciale, ha minacciato una commessa. Prima di dileguarsi, la commerciante ha tentato di bloccarlo, ma sarebbe stata anche spintonata. La donna era visibilmente scossa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Montesarchio che hanno avviato le indagini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

