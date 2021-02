Programmi TV di stasera, sabato 13 febbraio 2021. Su Rai3 Marco Giallini in «Io sono Tempesta» (Di sabato 13 febbraio 2021) Marco Giallini in Io sono Tempesta Rai1, ore 21.25: A grande richiesta – Parlami d’Amore Cinque appuntamenti speciali con le canzoni e i volti più amati della musica e dello spettacolo italiano. Il sabato sera di Rai1 è all’insegna del grande intrattenimento con un ciclo di eventi “A grande richiesta”, in collaborazione con Ballandi. Si inizia con “Parlami d’amore”, alla vigilia di San Valentino, una serata dedicata all’amore e alle canzoni che l’hanno raccontato in tutte le sue sfumature, condotta da Veronica Pivetti con Paolo Conticini insieme a grandi ospiti musicali sotto la direzione artistica di Massimo Romeo Piparo. Tra gli ospiti: Massimo Ranieri, Gino Paoli e Danilo Rea, Rita Pavone, Peppino Di Capri, Marcella Bella, Gigi D’Alessio, Irene Grandi, Fausto Leali, Dolcenera, Michele Zarrillo, ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 13 febbraio 2021)in IoRai1, ore 21.25: A grande richiesta – Parlami d’Amore Cinque appuntamenti speciali con le canzoni e i volti più amati della musica e dello spettacolo italiano. Ilsera di Rai1 è all’insegna del grande intrattenimento con un ciclo di eventi “A grande richiesta”, in collaborazione con Ballandi. Si inizia con “Parlami d’amore”, alla vigilia di San Valentino, una serata dedicata all’amore e alle canzoni che l’hanno raccontato in tutte le sue sfumature, condotta da Veronica Pivetti con Paolo Conticini insieme a grandi ospiti musicali sotto la direzione artistica di Massimo Romeo Piparo. Tra gli ospiti: Massimo Ranieri, Gino Paoli e Danilo Rea, Rita Pavone, Peppino Di Capri, Marcella Bella, Gigi D’Alessio, Irene Grandi, Fausto Leali, Dolcenera, Michele Zarrillo, ...

