Pagelle Napoli Juve | TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo

(Di sabato 13 febbraio 2021) I top ee iai protagonisti delvalido per la 22ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Insigne: ChielliniAl termine del. Leggi su Calcionews24.com

Notiziedi_it : Atalanta-Napoli, le pagelle: Pessina 8, Zielinski 4 - Notiziedi_it : Genoa-Napoli, le pagelle Gazzetta: Pandev, doppietta da 7,5 - NapoliCalciogol : Le pagelle di Ospina: mantiene il Napoli in corsa, ma non può niente sui gol - infoitsport : Pagelle Atalanta-Napoli, i voti del primo tempo: Zapata devastante - infoitsport : PAGELLE Atalanta-Napoli 3-1: voti e tabellino Coppa Italia 2020/2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Napoli

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/21:...Pandev 5: non riesce a ripetere l'ottima prestazione di una settimana fa contro il. Quest'oggi l'attaccante macedone si vede poco in campo, non riesce mai a entrare realmente nel vivo del ...I voti ed i giudizi ai protagonisti del match valido per la 22esima giornata di Serie A tra i partenopei e i bianconeri: pagelle Napoli Juve Le pagelle dei protagonisti del match tra il Napoli e Juve, ...Sirigu 6 – Bravo nel primo tempo su Cyzborra e a dare sicurezza al reparto con uscite sempre puntuali. Bremer 6.5 – Il Genoa non impensierisce quasi mai la porta del Torino anche grazie alla sua prest ...