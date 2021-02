Napoli, Gattuso: «La Juve meritava il pari. Esonero? Stic***i» (Di sabato 13 febbraio 2021) Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Juventus: le sue dichiarazioni Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Juventus. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JuveNTUS NEWS 24 LA GARA – «Un Napoli in grandissima difficoltà, ci mancano tanti giocatori. Abbiamo fatto la gara che dovevamo fare, abbiamo sofferto tanto. La Juve meritava qualcosa in più, grande spirito dei miei ragazzi e voglia di non prendere gol. Abbiamo saputo soffrire e abbiamo sofferto abbastanza. Grande vittoria, ci voleva per il morale. Speriamo di recuperare i giocatori che ci ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Gennaro, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro lantus: le sue dichiarazioni Gennaro, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro lantus. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNTUS NEWS 24 LA GARA – «Unin grandissima difficoltà, ci mancano tanti giocatori. Abbiamo fatto la gara che dovevamo fare, abbiamo sofferto tanto. Laqualcosa in più, grande spirito dei miei ragazzi e voglia di non prendere gol. Abbiamo saputo soffrire e abbiamo sofferto abbastanza. Grande vittoria, ci voleva per il morale. Speriamo di recuperare i giocatori che ci ...

sscnapoli : La SSC Napoli ricorda che Gennaro Gattuso non ha profili personali attivi su alcun social media. Gli account esiste… - pisto_gol : Nap-Juv 1:0 Con un rigore di Insigne(Chiellini su Rahmani) il Napoli vince una gara poco spettacolare, che la Juven… - mirkocalemme : La scossa è arrivata e vale doppio considerando le assenze (Koulibaly, Manolas, Demme, Mertens, Ghoulam, Hysaj e pu… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Gattuso e le critiche: 'Se pensano che non sono idoneo per allenare il Napoli? Sti cazzi, sono grande e vaccinato… - RepSscNapoli : Napoli, Gattuso alle prese con l'emergenza nel momento peggiore -