LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa da sogno, doppia vittoria su Ineos! (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.39 Questa vittoria è MOLTO più importante della prima. Perchè? In condizioni di vento leggero Luna Rossa era superiore sulla carta e così è stato anche alla prova dei fatti. Ma nella seconda regata il vento era davvero forte, con punte di 20 nodi. Eppure il Team Prada Pirelli è stato in testa dall’inizio alla fine. Una grandissima prova di forza, che insinuerà tanti dubbi nei britannici che, sin qui, si erano sentiti invincibili! 5.37 Luna Rossa-INEOS 2-0 dopo la prima giornata della Finale di Prada Cup! 5.37 Ineos taglia il traguado con 26? di ritardo! 5.36 E Luna Rossa C’EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE’!!!!! vittoriaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! DUE ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.39 Questaè MOLTO più importante della prima. Perchè? In condizioni di vento leggeroera superiore sulla carta e così è stato anche alla prova dei fatti. Ma nella seconda regata il vento era davvero forte, con punte di 20 nodi. Eppure il TeamPirelli è stato in testa dall’inizio alla fine. Una grandissima prova di forza, che insinuerà tanti dubbi nei britannici che, sin qui, si erano sentiti invincibili! 5.37-INEOS 2-0 dopo la prima giornata della Finale diCup! 5.37 Ineos taglia il traguado con 26? di ritardo! 5.36 EC’EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE’!!!!!AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! DUE ...

zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: seconda regata serratissima Luna Rossa avanti di 11? - #Prada #DIRETTA: #seconda… - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa vince la partenza - #Prada #DIRETTA: #Rossa #vince - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa guida con 1’20” dopo la prima bolina - #Prada #DIRETTA: #Rossa #guida #1’20” - SmorfiaDigitale : Prada Cup LIVE: comincia la finale Luna Rossa-Team Uk, rischio poco vento - zazoomblog : LIVE Luna Rossa-Ineos Prada Cup in DIRETTA: vento debole scelto il campo di regata A - #Rossa-Ineos #Prada… -