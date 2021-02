La Cremonese si ferma sul più bello. Il Lecce rimonta e vince

(Di sabato 13 febbraio 2021) Cremona, 13 febbraio 2021 - Laparte a razzo, ma non riesce a tenere il vantaggio con unconcreto e sempre insidioso in avanti. Uno sfortunato autogol di Castagnetti e la rete di ...

Ultime Notizie dalla rete : Cremonese ferma

- Lecce 1 - 2 (1 - 1)(4 - 2 - 3 - 1) : Carnesecchi 6,5; Zortea 6, Ravanelli 6, Coccolo 6,5, Valeri 6,5 (33' st Buonaiuto 6); Gustafson 6 (33' st Pinato 6), Castagnetti 6; ..."Un'operazione nata allora " racconta Giorgio Carotti ,, che di lavoro fa l'apicoltore " ... La pubblicità, in un periodo in cui l'economia è, offre dei ricavi limitati. Non in linea con ...La squadra di Pecchia parte a razzo e si porta subito in vantaggio. Ma l'autogol di Castagnetti e la rete di Rodriguez lanciano i giallorossi ...“Un gesto d’amore nei confronti della città di Cremona”. È con questo spirito che Annalisa Garlaschi e Giorgio Carotti, che fra tre settimane festeggeranno il secondo anno di matrimonio, hanno idealme ...