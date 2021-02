Joss Whedon | uno sceneggiatore di Firefly descrive il regista Occasionalmente crudele

(Di sabato 13 febbraio 2021) Ad unirsi al coro di attori e collaboratori diche hanno qualcosa da dire sui comportamenti delsi unisce ora anche Jose Molina,di: 'Si vantò di aver fatto piangere una sceneggiatrice per due volte durante una revisione'. Anche lodie Agent Carter Jose Molina ha qualcosa da dire sui modi di fare die i suoi comportamenti nei confronti degli altri collaboratori. E per farlo, lo definisce "". Dopo le accuse rivolte alda Charisma Carpenter, interprete d Cordelia Chase nelle serie tv di Buffy e Angel, si sono fatti avanti altri colleghi ed esponenti del mondo dello spettacolo in ...

Ad unirsi al coro di attori e collaboratori di Joss Whedon che hanno qualcosa da dire sui comportamenti del regista si unisce ora anche Jose Molina, sceneggiatore di Firefly: 'Si vantò di aver fatto piangere una sceneggiatrice per due volte durante una revisione'. James Marsters si unisce al coro di accuse a Joss Whedon. Il sostegno per Charisma Carpenter da parte dei colleghi aumenta ...