Infortunio Ospina, problema nel riscaldamento di Napoli-Juve: gioca Meret (Di sabato 13 febbraio 2021) Infortunio Ospina, problema nel riscaldamento di Napoli Juve: ultime sulle condizioni dell’estremo difensore azzurro Tegola per il Napoli a pochi minuti dal calcio d’inizio del match con la Juventus. Come raccontato e testimoniato da Sky Sport David Ospina ha avvertito un dolore di natura muscolare tra la coscia destra e l’inguine. Al suo posto giocherà dal primo minuto Alex Meret. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021)neldi: ultime sulle condizioni dell’estremo difensore azzurro Tegola per ila pochi minuti dal calcio d’inizio del match con lantus. Come raccontato e testimoniato da Sky Sport Davidha avvertito un dolore di natura muscolare tra la coscia destra e l’inguine. Al suo posto giocherà dal primo minuto Alex. Leggi su Calcionews24.com

calciodangolo_ : ?? #NapoliJuve, continuano i problemi per #Gattuso: infortunio per #Ospina nel corso del riscaldamento, al suo posto… - Salvato95551627 : RT @SaxSan2: Questa volta non c'è bisogno nemmeno del calcio d'inizio, l'infortunio arriva nel riscaldamento... #Ospina #NapoliJuventus - DIF_Genny : ?????? Napoli, che guaio per Gattuso: infortunio nel riscaldamento - SaxSan2 : Questa volta non c'è bisogno nemmeno del calcio d'inizio, l'infortunio arriva nel riscaldamento... #Ospina #NapoliJuventus - Salvato95551627 : RT @MarcoDiMaro: Ospina alza bandiera bianca, infortunio muscolare nel riscaldamento. Gioca Meret. #NapoliJuve -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Ospina Infortunio Ospina, problema nel riscaldamento di Napoli - Juve: gioca Meret

Infortunio Ospina, problema nel riscaldamento di Napoli Juve: ultime sulle condizioni dell'estremo difensore ...

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS/ Quote: una notte per Lorenzo Insigne

... perché Osimhen è stato condizionato prima da un infortunio subito a novembre in Nazionale e poi ... che dovrebbero dunque portare alla coppia Rrahmani - Maksimovic davanti al portiere Ospina, mentre ...

Infortunio Ospina, problema nel riscaldamento di Napoli-Juve: gioca Meret Calcio News 24 Napoli-Juventus diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Napoli-Juventus si gioca oggi sabato 13 febbraio 2021 alle ore 18.00. Si tratta di uno dei big match della 22^ giornata di Serie A. Partenopei in cerca di riscatto, bianconeri vogliosi di recuperare p ...

Altra tegola: Ospina ko durante il riscaldamento, al suo posto Meret

Durante il consueto riscaldamento del prepartita, il portiere colombiano del Napoli Ospina, ha riscontrato un problema muscolare che gli impedirà di scendere in campo contro la Juventus. Al suo posto ...

, problema nel riscaldamento di Napoli Juve: ultime sulle condizioni dell'estremo difensore ...... perché Osimhen è stato condizionato prima da unsubito a novembre in Nazionale e poi ... che dovrebbero dunque portare alla coppia Rrahmani - Maksimovic davanti al portiere, mentre ...Napoli-Juventus si gioca oggi sabato 13 febbraio 2021 alle ore 18.00. Si tratta di uno dei big match della 22^ giornata di Serie A. Partenopei in cerca di riscatto, bianconeri vogliosi di recuperare p ...Durante il consueto riscaldamento del prepartita, il portiere colombiano del Napoli Ospina, ha riscontrato un problema muscolare che gli impedirà di scendere in campo contro la Juventus. Al suo posto ...