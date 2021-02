In libreria: “Una terra promessa”, di Barack Obama (Di sabato 13 febbraio 2021) Un appassionante racconto in presa diretta del presidente americano più celebre degli Anni Duemila. È quello che fa Barack Obama in Una terra promessa, edito in Italia da Garzanti. Obama racconta in prima persona la storia della propria incredibile odissea, da giovane alla ricerca di un’identità a leader del mondo libero. E descrive con sorprendente ricchezza di particolari la propria educazione politica e i momenti decisivi del primo mandato della sua storica presidenza, un periodo di profonde trasformazioni e sconvolgimenti. Il lettore si ritroverà nel bel mezzo di un percorso politico epocale. Dalle prime aspirazioni politiche fino alla decisiva vittoria nel caucus dell’Iowa – che ha dimostrato la forza dell’attivismo civile di base – e alla memorabile notte del 4 novembre 2008, quando ... Leggi su velvetmag (Di sabato 13 febbraio 2021) Un appassionante racconto in presa diretta del presidente americano più celebre degli Anni Duemila. È quello che fain Una, edito in Italia da Garzanti.racconta in prima persona la storia della propria incredibile odissea, da giovane alla ricerca di un’identità a leader del mondo libero. E descrive con sorprendente ricchezza di particolari la propria educazione politica e i momenti decisivi del primo mandato della sua storica presidenza, un periodo di profonde trasformazioni e sconvolgimenti. Il lettore si ritroverà nel bel mezzo di un percorso politico epocale. Dalle prime aspirazioni politiche fino alla decisiva vittoria nel caucus dell’Iowa – che ha dimostrato la forza dell’attivismo civile di base – e alla memorabile notte del 4 novembre 2008, quando ...

Ultime Notizie dalla rete : libreria Una Galleria, terrazza aperta al pubblico. E cabaret al Savini, ma dopo la crisi

Sette i progetti contenuti in una delibera approvata dalla Giunta con le linee di indirizzo per l'... Quest'area spettacoli, in parte già del ristorante (204 mq), in parte ceduta dalla libreria ...

Perché gli italiani, ancora per poco, sono attaccati a Giuseppe Conte

Il 31 per cento delle famiglie possiede non più di 25 libri e il 64 per cento ha una libreria con al massimo 100 titoli. C'è da chiedersi dove siano finiti gli oltre settantacinquemila libri ...

Inaugurato un punto raccolta libri e una libreria a Palazzo Mandela (ex Tribunale) LaVoceDiAsti.it Umberto Eco e uno straordinario intervento civile

La Nave di Teseo ha portato in libreria, nello scorso mese di ottobre, Umberto Eco con Costruire il nemico. Un volume importante, uscito nella collana Le Onde.

Il gioiello della corona: amori, segreti e complotti

Il gioiello della corona è una delle novità in libreria degli scorsi mesi per Fazi. Il volume di Paul Scott esce nella collana Le strade.

