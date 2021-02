Governo Draghi | parte la corsa per i sottosegretari

(Di sabato 13 febbraio 2021) Stabilita la squadra dei ministri,laai posti dio nel. Non solo, per i nuovi dicasteri dovrà essere definita anche la struttura nel dettaglio. Per il ministero della Transizione Ecologica, a quanto apprende l’Adnkronos, potrebbe rientrare a Roma Guido Bortoni, ex presidente Arera, che sarebbe destinato a un ruolo tecnico di vertice. Bortoni, laureato in ingegneria elettrica e con già alle spalle incarichi ministeriali al Mise, sarebbe destinato a ricoprire un ruolo apicale nella neonata struttura, con il compito di raccordare l’attività istituzionale con il mondo industriale. Attualmente Bortoni è consigliere del direttore generale Energia della Commissione europea, Klaus-Dieter Borchardt. Si occupa di consulenza sul completamento dell’integrazione del ...

matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - lorepregliasco : La foto del governo Draghi: distanziata, senza mascherine #giuramento - MarcoMariani_IT : RT @claudiocerasa: Un governo senza leader ombra, con i partiti responsabilizzati, i populismi respinti, i moderati valorizzati, i tecnici… - ACCEDIALSITO : RT @CesareSacchetti: Nel governo Draghi c'è anche Colao, uomo del Bilderberg e del 5G. È rimasto tutto l'impianto del governo Conte (Speran… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi

'Salvini per tenere insieme questoti sei lasciato andare. Ma per che cosa? Per Giorgetti al Mise?'. Così Gianluigi Paragone di Italexit attacca il leader della Lega Matteo Salvini.Come il senatore Emanuele Dessì: 'Stamattina invece è tutto molto chiaro e mi permette di poter affermare con sicurezza che voterò NO al. Ci sarà modo, fin dalle prossime ore, per ...Il Governo ha prestato giuramento al Palazzo del Quirinale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Professore Mario Draghi, e i Ministri hanno giurato nelle mani del Presidente della Repubblica pro ...Roma, 13 feb. (Adnkronos) – “Un augurio di buon lavoro al presidente Mario Draghi, al suo governo e, in particolar modo, all’ottima squadra di ministri di Forza Italia che saprà portare un contributo ...