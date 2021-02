Governo, Draghi a Palazzo Chigi per il primo Cdm dopo il passaggio di consegne con Conte (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Governo Draghi inizia il suo cammino con il giuramento al?Colle, poi il nuovo presidente del Consiglio si recherà a Palazzo Chigi dove avverrà la cerimonia della campanella che segna il passaggio di consegne tra il premier uscente Conte e quello entrante Leggi su ilsole24ore (Di sabato 13 febbraio 2021) Ilinizia il suo cammino con il giuramento al?Colle, poi il nuovo presidente del Consiglio si recherà adove avverrà la cerimonia della campanella che segna ilditra il premier uscentee quello entrante

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - tvsvizzera : #Italia, il #governo #Draghi ha giurato. Una cerimonia segnata dalle norme anti-Covid, breve ed essenziale come lo… - MonicaBeh : RT @fanpage: Giuseppe #Conte lascia Palazzo Chigi tra gli applausi dei dipendenti -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Tutti i ministri hanno giurato, governo operativo

Il presidente del Consiglio Mario Draghi e tutti i 23 ministri hanno giurato nelle mani del Capo dello Stato. L'esecutivo è dunque operativo. Alla cerimonia erano presenti, in qualità di testimoni, il Segretario Generale della ...

Governo Draghi, la diretta da palazzo Chigi

L'ARRIVO DI DRAGHI A PALAZZO CHIGI LA DIRETTA DA PALAZZO CHIGI

Governo Draghi: ecco la squadra dei ministri Il Sole 24 ORE Governo Draghi, la foto con i 23 ministri distanziati e senza mascherina: dress code scuro, nessuno come la Bellanova

Senza mascherine, a distanza e alternati su tre livelli su un palchetto allestito ad hoc nel salone dei Corazzieri del Quirinale. Così sono stati immortalati i 23 ministri del nuovo ...

Governo, Draghi riceve campanella da Conte

Roma, 13 feb. (LaPresse) - Si è svolta nella sala dei Galeoni di palazzo Chigi la cerimonia della campanella. Giuseppe Conte ha così passato le consegne a ...

Il presidente del Consiglio Marioe tutti i 23 ministri hanno giurato nelle mani del Capo dello Stato. L'esecutivo è dunque operativo. Alla cerimonia erano presenti, in qualità di testimoni, il Segretario Generale della ...L'ARRIVO DIA PALAZZO CHIGI LA DIRETTA DA PALAZZO CHIGISenza mascherine, a distanza e alternati su tre livelli su un palchetto allestito ad hoc nel salone dei Corazzieri del Quirinale. Così sono stati immortalati i 23 ministri del nuovo ...Roma, 13 feb. (LaPresse) - Si è svolta nella sala dei Galeoni di palazzo Chigi la cerimonia della campanella. Giuseppe Conte ha così passato le consegne a ...