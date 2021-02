Foce del fiume Irno, il coraggio del pescatore… d’altri tempi (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno- Un coraggio pari solo alla sua passione. Scena inusuale, a metà giornata, alla Foce dell’Irno: un pescatore, attrezzato di tutto punto, ha sfidato la pioggia, il vento gelido ed un mare non completamente calmo. Gambali tirati su fin oltre le ginocchia, impermeabile e attrezzatura professionale è entrato nell’acqua, avvicinandosi il più possibile alle (eventuali) prede. La tecnica è quella della pesca propria dei fiumi. In effetti il luogo prescelto è la Foce del fiume Irno ingrossato dalle abbondanti piogge. Non è dato sapere la quantità del pescato. Di certo, trattandosi di pesca sportiva, il divertimento non gli sarà… mancato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno- Unpari solo alla sua passione. Scena inusuale, a metà giornata, alladell’: un pescatore, attrezzato di tutto punto, ha sfidato la pioggia, il vento gelido ed un mare non completamente calmo. Gambali tirati su fin oltre le ginocchia, impermeabile e attrezzatura professionale è entrato nell’acqua, avvicinandosi il più possibile alle (eventuali) prede. La tecnica è quella della pesca propria dei fiumi. In effetti il luogo prescelto è ladelingrossato dalle abbondanti piogge. Non è dato sapere la quantità del pescato. Di certo, trattandosi di pesca sportiva, il divertimento non gli sarà… mancato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

