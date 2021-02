Continua la rivolta delle democratiche: 'Brucia che il Pd non abbia proposto nessuna donna' (Di sabato 13 febbraio 2021) Che il Pd non abbia presentato nessuna donna per un ministero nel neonato Governo Draghi è un punto dolente per il Partito democratico, e sono tante le critiche che stanno piovendo sulla scelta dem. ... Leggi su globalist (Di sabato 13 febbraio 2021) Che il Pd nonpresentatoper un ministero nel neonato Governo Draghi è un punto dolente per il Partito democratico, e sono tante le critiche che stanno piovendo sulla scelta dem. ...

EREpifania : RT @RivoltaPVC: IL CENTRO SOCIALE RIVOLTA CONTINUA A SOGNARE CON IL BAE Sabato #13febbraio un appuntamento da non perdere de @elestadiodel… - zoe_argenton : RT @RivoltaPVC: IL CENTRO SOCIALE RIVOLTA CONTINUA A SOGNARE CON IL BAE Sabato #13febbraio un appuntamento da non perdere de @elestadiodel… - sigall1 : RT @RivoltaPVC: IL CENTRO SOCIALE RIVOLTA CONTINUA A SOGNARE CON IL BAE Sabato #13febbraio un appuntamento da non perdere de @elestadiodel… - Agicakody : RT @CosedaMondo: NUOVO #LOCKDOWN: #SUDTIROLO IN RIVOLTA! In migliaia sotto i palazzi della Provincia di #Bolzano, chiedono #nolockdown, dim… - yabasta_edibese : RT @RivoltaPVC: IL CENTRO SOCIALE RIVOLTA CONTINUA A SOGNARE CON IL BAE Sabato #13febbraio un appuntamento da non perdere de @elestadiodel… -