Burian soffia sull' Italia | un maxitamponamento ?in autostrada ghiacciata

(Di sabato 13 febbraio 2021) Valentina Dardari Le due vittime sono un commerciante 37enne e una pensionata di 71 anni. La Torino-Bardonecchia è stata chiusa Maxi tamponamentoA32 che ha coinvolto 25 veicoli. L’incidente è avvenutoa Torino-Bardonecchia, in Valle di Susa, all’imbocco della galleria di Serre La Voute, tra Exilles e Salbertrand. Trentuno i feriti trasportati nelle strutture ospedaliere di Rivoli e Susa, di questi, i due considerati più gravi sono stati trasferiti in codice rosso al Cto e alle Molinette di Torino, 4 in codice giallo e 25 in codice verde. 2 i morti nel tamponamento Purtroppo nel tamponamento si sono registrati anche 2 morti. Si tratta di un commerciante di 37 anni, Francesco Armentario, nato a Torino e residente a Caselette, il primo a uscire di strada, e Michelanna Giachino, pensionata di 71 anni ...