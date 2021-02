Australian Open 2021: programma e LIVE risultati domenica 14 e lunedì 15 febbraio (Di domenica 14 febbraio 2021) LIVE i risultati di domenica 14 febbraio (ottavi di finale) Nella prima notte europea degli ottavi (in Australia è pomeriggio) rompono il ghiaccio le prime quattro gare maschili: guadagnerà il quarto... Leggi su feedpress.me (Di domenica 14 febbraio 2021)di14(ottavi di finale) Nella prima notte europea degli ottavi (in Australia è pomeriggio) rompono il ghiaccio le prime quattro gare maschili: guadagnerà il quarto...

ItaliaTeam_it : ?? Agli ottavi degli Australian Open! ???? Matteo Berrettini e Fabio Fognini battono in tre set rispettivamente Karen… - Ubitennis : Australian Open: Serena Williams blocca la furia di Sabalenka, è nei quarti - zazoomblog : LIVE Muguruza-Osaka 6-4 4-6 5-7 Australian Open 2021 in DIRETTA: la giapponese annulla due match point e vola ai qu… - zazoomblog : LIVE Muguruza-Osaka 6-4 2-1 Australian Open 2021 in DIRETTA: set e break di vantaggio per l’iberica - #Muguruza-Osa… - zazoomblog : Australian Open 2021: Osaka soffre e vince in rimonta contro Muguruza. La nipponica vola ai quarti - #Australian #… -