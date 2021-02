Ambra dall' incidente al record del mondo Perse una gamba in moto | andrà a Tokyo

Ultime Notizie dalla rete : Ambra dall

Due anni fa lo schianto: guidava il papà. Oggi la rivincita col primato dei 100 metri e il pass per i Giochi...sempre in testa'inizio alla fine. Al traguardo, l'azzurra ha preceduto le svizzere Elena Kratter (16,40) e Sofia Gonzalez (16,84): "Non posso essere più felice di così - ha dichiarato...Nel giugno del 2019, perse la gamba sinistra in un incidente stradale sulla moto guidata dal padre. Ieri, a meno di due anni di distanza, Ambra Sabatini, 19 anni, di Porto Ercole, in provincia di Gros ...Nata a Livorno 19 anni fa, senza una gamba dopo un incidente stradale, ha conquistato il primato a Dubai correndo i 100 metri in 14"59 ...