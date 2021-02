Tennis, WTA 250 Melbourne 2021: sorteggiato il tabellone. Sara Errani pesca Lin Zhu, Cocciaretto una qualificata (Di venerdì 12 febbraio 2021) E’ stato sorteggiato il tabellone del torneo WTA 250 di Melbourne, denominato Phillip Island Trophy, che ospita le giocatrici che non sono in gara nella seconda settimana degli Australian Open perché eliminate in qualsiasi momento dello Slam. La presenza più pesante è quella dell’americana Sofia Kenin, che l’anno scorso era sì nella città più importante della Victoria, ma per disputare una seconda settimana che l’avrebbe portata a vincere il primo, e finora unico, Slam della sua vita. Lei, al pari della canadese Bianca Andreescu e delle sei che le seguono tra le teste di serie, usufruiranno di un bye all’esordio. E a proposito di esordi, ci Saranno due italiane in gara. Sara Errani, uscita poche ore fa dal primo Slam dell’anno, sfiderà la cinese Lin Zhu, mentre per Elisabetta ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) E’ statoildel torneo WTA 250 di, denominato Phillip Island Trophy, che ospita le giocatrici che non sono in gara nella seconda settimana degli Australian Open perché eliminate in qualsiasi momento dello Slam. La presenza più pesante è quella dell’americana Sofia Kenin, che l’anno scorso era sì nella città più importante della Victoria, ma per disputare una seconda settimana che l’avrebbe portata a vincere il primo, e finora unico, Slam della sua vita. Lei, al pari della canadese Bianca Andreescu e delle sei che le seguono tra le teste di serie, usufruiranno di un bye all’esordio. E a proposito di esordi, cinno due italiane in gara., uscita poche ore fa dal primo Slam dell’anno, sfiderà la cinese Lin Zhu, mentre per Elisabetta ...

OA_Sport : Tennis: sorteggiato il tabelone del WTA 250 di Melbourne contemporaneo alla seconda settimana degli Australian Open… - federtennis : .@SaraErrani si arrende a Hsieh solo al 3° set dopo quasi tre ore di gioco: 6-4 2-6 7-5 il punteggio finale in favo… - lorenzofares : @SaraErrani ???? e Su-Wei Hsieh sono state n°1 #WTA in doppio. Hsieh lo è tuttora, ma ha vinto meno Slam di categoria… - skillandbet : ?? I #pronostici sull'Australian Open di stasera/stanotte?? ? Consigli degli esperti ? Migliori quote ?? Schedine vin… - leopnd1 : Ricapitolando la giornata, a casa vanno @SofiaKenin, @CocoGauff, @HeatherWatson92, e, aime', Dani Collins che perde… -