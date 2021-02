SNAI – Serie A: Napoli-Juve, big match da «2» Inter-Lazio, la “settima” di Inzaghi vale 4,25 (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Milano 12 febbraio 2021) - Due partite di cartello nella 22ª giornata: bianconeri favoriti al Maradona, il riscatto di Gattuso si gioca a 3,65 – A San Siro la Lazio si presenta con sei vittorie di fila, ma il pronostico è nettamente nerazzurro: «1» a 1,75 – Milan capolista a bassa quota sullo Spezia: i tre punti a 1,50. Milano, 12 febbraio 2021 – In attesa della gara d'andata, si gioca la partita di ritorno. Napoli e Juventus si trovano di fronte al Maradona nella 22ª giornata di Serie A per la rivincita della Supercoppa Italiana, giocata lo scorso 20 gennaio e vinta dalla Juventus per 2-0. In ballo ci sono i piani alti della classifica e la possibilità di allontanare la rivale dalla lotta alla prossima Champions League. Per gli analisti SNAI la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Milano 12 febbraio 2021) - Due partite di cartello nella 22ª giornata: bianconeri favoriti al Maradona, il riscatto di Gattuso si gioca a 3,65 – A San Siro lasi presenta con sei vittorie di fila, ma il pronostico è nettamente nerazzurro: «1» a 1,75 – Milan capolista a bassa quota sullo Spezia: i tre punti a 1,50. Milano, 12 febbraio 2021 – In attesa della gara d'andata, si gioca la partita di ritorno.ntus si trovano di fronte al Maradona nella 22ª giornata diA per la rivincita della Supercoppa Italiana, giocata lo scorso 20 gennaio e vinta dallantus per 2-0. In ballo ci sono i piani alti della classifica e la possibilità di allontanare la ridalla lotta alla prossima Champions League. Per gli analistila ...

